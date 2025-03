Galatasaraylı basketbolcu Will Cummings, futboldaki ortamı salonda da istiyor:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Will Cummings, sarı-kırmızılı taraftarların futbol maçlarında çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu ve bunu basketbol maçlarında da daha fazla görmek istediklerini söyledi.

Cummings, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır Avrupa'da yaşadığını ve futbolu takip ettiğini belirterek, "Futbolu daha çok sevmeye başladım. Galatasaray’ın stadyumundaki atmosfer gerçekten çok farklı. Keşke bizde de her basketbol maçında böyle bir atmosfer olsa. Avrupa'daki futbol maçlarındaki atmosfer muhtemelen dünyanın en iyisi. Futbol maçlarındaki atmosfer, kesinlikle en üst seviyede, hiçbir şeye benzemez." dedi.

"Eskiden FIFA oynardım ve sonra futbol formaları toplamaya başladım." diyen Cummings, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Messi, Ronaldo, Neymar formalarım vardı ama maalesef birini çaldılar, o yüzden yenisini almak zorundayım sanırım. Evimde çok farklı formalarım var, mesela Christian Pulisic'in Almanya'da Dortmund'dayken giydiği formayı da aldım. Galatasaray’ın iki maçına gittim, biri Beşiktaş’a karşı, diğeri Tottenham’a karşıydı ve ikisini de kazandılar. Güzel anılardı. Ayrıca Victor Osimhen’in formasını aldım, koleksiyonuma eklemek için. Yani evet, futbolu seviyorum. Eğer fırsatım olursa farklı ligleri de izliyorum. Çok aşırı takip etmiyorum ama oyunu biraz biliyorum."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetle ilgili görüşlerini paylaşan ABD'li basketbolcu, "Tabii ki bu her zaman diğer maçlardan önemli bir maç oluyor ve bu rekabetin kulüp için ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İnsanlar genellikle farklı maçlara farklı zihniyetlerle çıkmayı tercih ederler ama ben öyle bir insan değilim. İster ligdeki en üstteki takımla, ister en alttaki takımla oynayalım, sahaya her zaman aynı tutumla çıkmaya çalışırım. Bir maçın diğerinden daha önemli olduğunu düşünmem, final ya da play-off maçı değilse ama her maçı aynı şekilde değerlendirmeye çalışırım. Bu da bana her seferinde aynı seviyede performans sergileme konusunda yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Galatasaray’da her spor dalında amaç kupalar kazanmaktır"

Galatasaray'ı tercih etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cummings, "Benim için kazanma hırsı olan bir kulübün parçası olmak önemli, kariyerimde bulunduğum nokta bu. Her zaman kazanmaya odaklanan ve kupalar kazanmaya çalışan takımların bir parçası olmak istiyorum. Dolayısıyla Galatasaray'dan çağrı aldığımda, bu karar benim için çok kolaydı. Galatasaray’da her spor dalında amaç kupalar kazanmaktır ve ben daha önce Türkiye'de oynamıştım, burayı zaten biliyordum, bu yüzden bu kulübün bir parçası olmayı istemek çok kolaydı." diye konuştu.

- "Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e ulaşmak için çalışıyoruz"

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında İspanya'nın Unicaja takımını 86-84 mağlup ettiği maça değinen sarı-kırmızılı oyuncu, "Antrenörlerimizin ilk maç için çok iyi hazırlandığını ve analiz yaptığını biliyoruz ve biz de onların dediklerini neredeyse mükemmel bir şekilde uyguladık. Elbette bazı hatalarımız oldu ama çoğunlukla dediklerini takip ettik. Onlarla haftaya deplasmanda oynayacağımız maçın tamamen farklı olacağını biliyoruz. Onlar her maçlarını neredeyse tamamen dolu salonda oynuyorlar, bu yüzden orada çılgın bir atmosfer olacak. Ayrıca bir kazanma gelenekleri var, bu yüzden kolay teslim olmayacaklardır. Oraya gidip savaşacağız ve takım için geri getirmeye çalıştığımız kazanma alışkanlığını sürdürmeye çalışacağız. Kalan 3 maçımız için de bunu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını değerlendiren Cummings, şunları söyledi:

"Performansım, benim için sezon dışında ve sezon boyunca, antrenmandan önce, antrenmandan sonra yaptığım sıkı çalışmanın karşılığını aldığım anlamına geliyor. Yani bu, yaptığım şeyi yapmaya devam etmem için bir hatırlatma. Hedefimiz sadece kazanmaya devam etmek, her seferinde bir maç ele almak. Unicaja'ya karşı aldığımız galibiyetle, son 16'da başladığımızdan daha iyi bir konumdayız, bu yüzden şu anda her seferinde bir maça odaklanıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final’e ulaşmak için çalışıyoruz."

Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabet ve mücadele seviyesinin çok iyi olduğunu belirten Cummings, "Galatasaray gibi daha önce Avrupa Kupası'nda olup da şimdi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bulunan çok takım var. BCL ve Avrupa Kupası seviye olarak bence oldukça benzer. Sadece formatları biraz farklı. Şu anda Avrupa Kupası ile Basketbol Şampiyonlar Ligi arasında çok büyük bir fark olduğunu söyleyemem. Bence takımların çoğu benzer. Hangisinin daha rekabetçi olduğunu söylemek zor çünkü çok sayıda aynı takım var. İki ligi gerçekten ayıran tek şey, normal sezon döngüsünde play-off'un nasıl ilerlediği yapısı, ancak kalite ve rekabet açısından, bence hemen hemen aynı." diye konuştu.

FIBA'nın ayrıca Gençler BCL Turnuvası düzenlediğinin hatırlatılması üzerine Cummings, şunları söyledi:

"Bence bu genç oyuncular için çok iyi bir şey. Takımımızda antrenmanlarda bize yardımcı olan ve zaman zaman maçlarda da süre alabilen genç oyuncular var. Bu turnuva, onların farklı ülkelerden ve farklı oyun stillerine sahip oyuncularla karşılaşmalarını sağlıyor. Kendi seviyelerine uygun bir Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sahip olmaları, tecrübe kazanmaları açısından önemli. Böylece, ilk ciddi deneyimleri bizim seviyemizdeki oyunculara karşı değil, gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortamda olur. Seyahat edip farklı deneyimler yaşamaları açısından da faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum."

Geçen sezon turnuvada final oynayan sarı-kırmızılıların genç takımına tavsiyelerde bulunan Cummings, "Bizimle antrenman yaptıkları tempoyla sahaya çıkarlarsa, birçok maç kazanmalılar. Takımda gerçekten kaliteli oyuncular olduğunu biliyorum. Maçlarından bazı önemli anları internetten ve sosyal medyadan izleme şansım oluyor. Bizimle antrenman yapan genç oyuncular oldukça yetenekli. Diğerlerini çok fazla izleyemesem de gördüğüm isimlerin yetenekli ve çalışkan olduklarını biliyorum. Bu yüzden çok sayıda maçı kazanacaklarını ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Onlara en iyi dileklerimi iletiyorum ve bu yıl Gençler BCL'de büyük başarılar elde edebileceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Play-off yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum"

Galatasaray'ın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki performansını değerlendiren Cummings, "Sezona yavaş başladık, sonra ritmimizi bulduk. Sezonun başında ilk beş maçın üçünü kaybettik, ardından sekiz maç üst üste kazandık. Şu an biraz inişli çıkışlı bir dönemden geçiyoruz ama bu sezonun bir parçası. Bazen inişler ve çıkışlar yaşamak normaldir. Bazen ivme kazanırsınız, bazen de maçlar kaybedersiniz ancak bu sürecin takım olarak karakter oluşturmak ve nasıl kazanılacağını öğrenmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Her sezon mükemmel geçmez ama bu deneyim bize yardımcı olacak. Doğru zamanda ritmimizi yakalayacağımıza ve sezonun ikinci yarısında güçlü bir çıkış yaparak play-off yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş ve TOFAŞ kadar iyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Cummings, "Biz tüm bu takımlarla aynı seviyedeyiz. Açıkça söylemek gerekirse, bu yıl bizi büyük ölçüde etkileyen sakatlık problemlerimiz oldu. Ben de üç hafta maç kaçırdım, Avrupa'yı dahil edersek bu da toplamda beş ya da altı maç demek. Şu anda üç oyuncumuz ya da iki oyuncumuz sakat, bunlar takımımıza önemli katkı sağlayan oyuncular. Her şey aslında bir ana grup etrafında şekilleniyor ve oyuncular eksildiğinde, geri kalanlar bir şekilde durumu çözmeye çalışıyor. Ama bence tamamen sağlıklı olduğumuzda, tüm bu takımların seviyesinde oluruz ve yüksek bir seviyeye çıkıp maçları kazanabiliriz. Bu yüzden ilk hedefimiz, herkesin sağlıklı bir şekilde geri dönmesini sağlamak, böylece yılın sonuna doğru güçlü bir çıkış yapabileceğiz." diye konuştu.

Taraftarlardan her zaman destek olmalarını isteyen Cummings, "Kazanalım ya da kaybedelim fark etmez. Umarım herkes gelip bizi destekler. Tribünlerde taraftarlarımızın olması çok önemli, tıpkı Unicaja'ya karşı oynadığımız maçta yanımızda olan insanlar gibi. O taraftarların orada olması bize çok yardımcı oldu, tribünleri doldurmaları gerçekten önemliydi ve her maç bizim için değerli. Biz her zaman sahaya çıkıp her maçı kazanmaya çalışıyoruz ve evimizde oynarken arkamızda destek olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü deplasmana gittiğimizde her zaman dolu bir salon oluyor ve bize karşı tezahürat yapılıyor. Bu yüzden evimize geldiğimizde destek almak gerçekten güzel." diyerek sözlerini tamamladı.