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Galatasaraylı eski futbolcu Cassio Lincoln'dan ziyaret

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bugünkü idmanını 2007-2009 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln ziyaret etti.

Ajans Haberleri
  • 27.01.2024 15:28
  • Giriş: 27.01.2024 15:28
  • Güncelleme: 27.01.2024 15:29
Kaynak: DHA
Galatasaraylı eski futbolcu Cassio Lincoln'dan ziyaret

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını iki sezon sarı-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Cassio Lincoln kenardan takip etti.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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