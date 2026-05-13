Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı: Saldırgan tutuklandı

Beyoğlu’nda Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa’da bulunan bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Kasımpaşa’da bulunan bir AVM’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AVM içerisinde bulunduğu sırada Y.Y.(32)'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Saldırganın Torreira’ya yumruk attığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Torreira’ya saldıran şüpheli Y.Y. kaçtığı sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.

Torreira'ya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TORREİRA’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre Torreira, "Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

Şenlik, Torreira'nın ifadesinden bir bölümü aktardı.

Torreira'nın ifadesinde, önce bir kişinin yanına gelerek fotoğraf çektirmek istediğini söylediği, ardından başka bir kişinin de yanına yaklaştığı belirtildi.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Torreira'nın ifadesinde şu sözler yer aldı:

"Bir erkek yanıma geldi ve benimle fotoğraf çekinmek istediğini söyledi. Onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım."

Torreira, saldırganı daha önce görmediğini belirterek, "Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim" dedi.

Torreira’ya saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"NEFRETİMDEN DOLAYI YAPTIM"

Saldırgan savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:

"Ben İ.B'ye platonik olarak duygu beslemekteydim. İ.B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Ben bu uzaklaştırma kararını hiç ihlal etmedim.

Ancak İ.B'nin Lucas Torreira ile 1 yıl önce Instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira’ya karşı nefret beslemeye başladım. Bana sormuş olduğunuz “yusuyfdrm8869” kullanıcı isimli X hesabı bana aittir.

Bu hesapta Torreira hakkında atılmış olan twitleri de ben yazdım. Yazmamdaki sebebim Torreira’ya olan nefretimden kaynaklanmaktadır.

Dün Torreira’nın ve ailesinin Instagram uygulaması üzerinden yaptıkları paylaşımda Rixos Otel'de bulunduklarını öğrenmem üzerine bir anlık sinirle Torreira’ya zarar vermek için plakasını hatırlamadığım bir ticari taksi ile adrese gittim. Torreira’yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım."

Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.