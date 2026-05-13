Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya AVM’de yumruklu saldırı: Şüpheli adliyeye sevk edildi
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu’nda bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Futbolcuya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu belirtilen şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olay sırasında Torreira’nın şoförünün de saldırgana müdahale ettiği öğrenildi.
Uruguaylı futbolcuya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Olay, dün akşam saatleri sıralarında Kasımpaşa’da bulunan bir AVM’de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AVM içerisinde bulunduğu sırada Y.Y.(32)'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.
Saldırganın Torreira’ya yumruk attığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Torreira’ya saldıran şüpheli Y.Y. kaçtığı sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi.
