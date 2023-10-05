Galatasaraylı Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta 2 asist yapan Sanchez, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Davide Calabria (Milan), Fabian Schar (Newcastle United), Davinson Sanchez (Galatasaray)

Orta Saha: Osman Bukari (Kızılyıldız), Miguel Almiron (Newcastle United), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet: Bruma (Braga), Rasmus Hojlund (Manchester United), Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)