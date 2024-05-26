Galatasaraylı taraftarlar, Ankara'da şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamasını sarı-kırmızılı taraftarlar Ankara'da coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray bu skorla 24'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle beraber sarı-kırmızılı takımın taraftarlar Güvenpark'ta toplandı. Hep bir ağızdan Galatasaray marşını söyleyen taraftarlar, daha sonra uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekleri fırlatması kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Çeşitli semtlerden araçlarıyla Kızılay Meydanı'na gelen çok sayıda taraftar da kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar nedeniyle Kızılay Meydanı'na çıkan Atatürk, Gazi Mustafa Kemal ve Ziya Gökalp bulvarları üzerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Kutlamalar nedeniyle Kızılay'da çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

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