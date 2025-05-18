Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk maçı için stada erken giriş yapmaya başladı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 18:51
  • Giriş: 18.05.2025 18:51
  • Güncelleme: 18.05.2025 18:51
Kaynak: DHA
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk maçı için stada erken giriş yapmaya başladı

Efe ALDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAYLI taraftarlar, Kayserispor maçını izlemek üzere stada erkenden giriş yapmaya başladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında bugün konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyeceği mücadeleye Sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi yüzlerce taraftar stada giriş yapmaya başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadelede yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

BirGün'e Abone Ol