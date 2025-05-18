Galatasaraylı taraftarlar sarı-lacivert renkli tabutla yürüdü

Bartın’da bir grup Galatasaray taraftarları Kayseri maçı öncesinde Fenerbahçe’nin forma renklerinde tabut hazırlayarak tekbirlerle yürüdü.

Trendyol Süper Lig’de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın bir puan alması halinde şampiyonluğu garantileyecek olması nedeniyle Bartın’da bir grup taraftarlar sarı ve lacivert renklerde tabut yaptılar. Tabutun yanlarına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Mourinho’nun resimlerini de astı. Galibiyetten emin olduğunu belirten taraftarlar, "Bu akşam cenazemiz var. Üçünü aynı tabuta koyduk. Onların hayalleri bizim gerçeklerimiz. Beşinci yıldızı alacağız" diye konuştu.

Taraftarlar, maç öncesinde omuzlarına aldıkları tabutla, tekbirler getirerek, şehirde yürüdü.