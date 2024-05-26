Galatasaraylı taraftarlardan Taksim’de coşkulu şampiyonluk kutlaması
Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar Taksim Meydanı’na akın etti. Taraftarlar, ellerinde meşalelerle ve Galatasaray bayraklarıyla İstiklal Caddesi’nde yürürken, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Galatasaray’da şampiyonluğun ardından taraftarlar kutlamalara başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle doyasıya sevinç yaşarken, şampiyonluğu tezahüratlarla ve bayraklarla kutladı.