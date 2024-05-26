Galatasaraylı taraftarlardan Taksim’de coşkulu şampiyonluk kutlaması

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar Taksim Meydanı’na akın etti. Taraftarlar, ellerinde meşalelerle ve Galatasaray bayraklarıyla İstiklal Caddesi’nde yürürken, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.





Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Galatasaray’da şampiyonluğun ardından taraftarlar kutlamalara başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle doyasıya sevinç yaşarken, şampiyonluğu tezahüratlarla ve bayraklarla kutladı.