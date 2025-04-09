Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın'ın polis teşkilatının 180. yıl pankartını tutmadığı anlar gündem oldu
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın'ın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada açılan pankartı tutmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın'ın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada açılan pankartı tutmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Maç öncesinde gerçekleştirilen seromonide Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı. Sporcular, beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu.
İstiklal Marşı'nın okunduğu seremonide Galatasaray'ın oyuncusu Aydın'ın "İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartı tutmaması gündem oldu.
Öte yandan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.