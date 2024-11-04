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Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Ajans Haberleri
  • 04.11.2024 22:22
  • Giriş: 04.11.2024 22:22
  • Güncelleme: 04.11.2024 22:22
Kaynak: AA
Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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