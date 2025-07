Galatasaraylı yöneticiden Osimhen açıklaması: 48 saat içinde belli olur

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in transferinin 48 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Genel kurulun iyi geçtiğini belirten Öztürk, "Umuyorum sadece Süper Lig değil, diğer ligler açısından da keyifli bir sezon olur. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Bizim beklentimiz futbolun saha içinde kalması, adaletli bir yönetim olması, hakemin göremediği aksiyon pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi, VAR'da haksızlık yapıldığı takdirde de o VAR hakemine bir daha görev verilmemesi" diye konuştu.

"BU İŞ DE 48 SAAT İÇERİSİNDE ÇÖZÜLÜR"

Metin Öztürk, Victor Osimhen'in transfer sürecine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Galatasaray bildiğiniz gibi bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Icardi ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu, sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen'in bizde olmasını istiyoruz. Şu an Napoli'nin futbolcusu. Biz daha transfer sezonu açılmadan başkanımız ve başkanvekilimiz sayın Abdullah Kavukçu'nun büyük gayretleriyle Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada aslolan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır."