Galatasaraylı Ziyech, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı
Kaynak: AA
Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Fas milli futbol takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.
Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Fas'ın 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Ziyech de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin kadrosuna alındı.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.
Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.
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