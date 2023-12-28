Galatasaraylı Ziyech, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı

Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Fas milli futbol takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Fas'ın 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Ziyech de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin kadrosuna alındı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.