Galeri Hamam Sanat kapılarını Bornova’da açtı

Kültür Sanat Servisi

Bornova Belediyesi'nin sanat dünyasına kazandırdığı Galeri Hamam Sanat, Türk resim tarihinin büyük ustalarının eserlerinden oluşan “Küçük İşler Büyük İmzalar” sergisiyle açıldı. Dramalılar Köşkü’nde yer alan tarihi hamam yapısında gerçekleştirilen açılış törenine, çok sayıda sanatseverler katıldı.

Dramalılar Köşkü’nün hamam binasının, restore edilerek sanat galerisine dönüştürüldüğü Galeri Hamam Sanat, Türk resim tarihinin büyük ustalarının eserlerinden oluşan “Küçük İşler Büyük İmzalar” sergisiyle kapılarını açtı.

Galeri, İzmirli sanatseverlerin huzuruna çıkmayı hedefliyor. Yeni merkezin ilk sergisi olan “Küçük İşler Büyük İmzalar”, Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu’ndan seçilmiş eserlerle dikkat çekiyor. Türk resim tarihinin Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla gibi büyük isimlerinin sergilenmemiş küçük ebatlı eserleri ve desen çalışmalarından oluşan sergi, 15 Şubat’a kadar açık.