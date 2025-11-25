Galibiyetin önüne geçen tokat: Aynı olay daha önce üç defa yaşandı

Premier Lig’de Everton’ın deplasmanda Manchester United’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, sahalarda nadir görülen bir olayla gündeme geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında gelişen Manchester United atağının ardından Everton'da Idrissa Gueye ile takım arkadaşı Michael Keane arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan 36 yaşındaki Senegalli oyuncu, Keene’e tokat atınca hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Saha kenarına giderken zor anlar yaşayan Gueye’ye, takım arkadaşları Jordan Pickford ve Iliman Ndiaye eşlik etti. Everton ise 29. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall’un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Everton Teknik Direktörü David Moyes, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının sertliğini olumlu bir çerçevede değerlendirdi: “Birisi yanlış yaptığında oyuncularımın kavga etmesini severim. Sonuç almak istiyorsanız bu direnç ve sertlik gerekir. Birinin harekete geçmesini beklersiniz.”

Karşılaşma sonrası hatasını kabul eden Idrissa Gueye şöyle konuştu: “Öncelikle takım arkadaşım Michael Keane’den özür diliyorum. Sorumluluğu tamamen üstleniyorum. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, taraftarlar ve kulüpten de özür dilerim. Duygular yoğun olabilir ama bu davranışı mazur gösterecek hiçbir şey yok.”

Premier Lig’den yapılan açıklamada da hakemin kırmızı kart kararının VAR tarafından incelendiği belirtilerek, “Hareket, Keane’in yüzüne açık bir darbe olarak değerlendirildi ve kırmızı kart kararı onaylandı” ifadeleri kullanıldı.

TARİHTE ÜÇÜNCÜ KEZ

Manchester United–Everton mücadelesi, Premier Lig tarihinde takım arkadaşına yönelik davranış nedeniyle kırmızı kart çıkan üçüncü maç olarak kayıtlara geçti.

Daha önce: 2005: Newcastle United- Aston Villa maçında Lee Bowyer-Kieron Dyer, 2008: Stoke City-West Ham maçında Ricardo Fuller-Andy Griffin takım içi gerilim sebebiyle oyun dışında kalmıştı.