Galip Ensarioğlu: Salim Güran görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken yaşadığı köyde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklamalarıyla tepki çeken AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Narin, ‘görmemesi gereken’ bir şey gördüğü için amcası tarafından öldürülmüş olabilir" dedi.

Ensarioğlu, Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın sorularını yanıtladı.

"Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Aile de bizim dostlarımız” sözleriniz, kamuoyunda Narin Güran’ın ailesinden soruşturma kapsamında şüpheli konumunda olan kişileri kolladığınız yönünde tepkilere neden olmuştu. Siz ne söylemek istediniz?" sorusuna Ensarioğlu şu yanıtı verdi:

Narin kızımızın canice öldürüldüğü bu acı olayı, siyasi tartışmalara çekmek isteyenler tarafından sözlerim çarpıtıldı. Soruşturma gayet ciddi bir şekilde yürütülüyor. Narin kızımızın otopsisinde alınan bulguların Adli Tıp’taki detaylı incelemelerin de tamamlanmasıyla düğümün de çözülmesini sağlayacak. Soruşturma neticeye de ulaşacaktır, bu caniliği yapanlar ve ortak olanlar kimlerse bu ortaya çıkarılacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Devlet bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar meselenin üzerine gidiyor. Toplum da bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar duyarlı ve farkında.

"GÖZALTILAR BÜTÜN AİLENİN SUÇLU OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Soruşturma iyi bir şekilde devam ederken konuyla ilgili bilgi sahibi olmayanların söyledikleri, yayılan yanlış bilgiler ve özellikle de kızımızı kaybettiğimiz acı bir olayı siyasi tartışmalara çekmeye çalışanların yorumları bilgi kirliliği yaratıyor.

Bu yanlış yorumlara ve soruşturmanın gizlilik esasında yürümesine vurgu yaptım. Konuyu ilk günden beri takip ediyorum, bölgeyi de yakından biliyorum, söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım.

'Ailede dostlarımız var' sözümü de çarpıttılar, 'ailedekiler gözaltına alınmamalı' dediğimi bile yazanlar oldu. Aileden gözaltına alınanların olması, gözaltına alınmayanlar da dahil bütün ailenin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ayrıca gözaltına alınan herkes kesinlikle suçludur da denemez elbette. Soruşturma henüz devam ediyor."

"TÜLBENTİN EVDE BULUNMASI ÖNEMLİ"

"Sizin Narin’in öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan bilgilerden ve bölgeyle ilgili bilgilerinizden vardığınız bir değerlendirme var mı?" sorusunu yanıtlayan Ensarioğlu, "Salim Güran görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir" yorumu yaptı.

Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi zanlılardan biri, Narin’in cansız bedenini, Narin’in köy muhtarı olan amcası Salim Güran’ın kendisine teslim ettiğini ve kendisinin de dereye gizlediğini itiraf etti. Salim Güran zaten aracında Narin’in DNA izinin bulunması ve telefonundaki verilerini silmesi gibi tespitler sonrası geçen hafta tutuklanmıştı.

Narin’in Kuran kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti de ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu da önemli bir bilgi çünkü Narin’in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin’in eve ulaştığını gösteriyor.

Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş.

Bunlar, Narin’in “görmemesi gereken” bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi."

"AİLE AĞIRLIKLI OLARAK REFAH GELENEĞİNDEN GELEN BİR AİLE"

Aile dostları olduğu yönündeki açıklaması da sorulan Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"HÜDAPAR’la hiçbir ilgileri yok. Daha önce benim Doğru Yol Partisi’nde il başkanlığı yaptığım dönemde il yönetimimizde Güran ailesinden bir dostumuz vardı. Narin’in rahmetli dedesi de benim dostumdu. Aile ağırlıklı olarak Refah geleneğinden gelen bir aile. O aileden bir dönem İYİ Parti’de il yöneticiliği yapan oldu. Halen AK Parti Bağlar ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri var. Ailedekiler, Molla Gürani’nin torunları olduklarını söyler. Güran soyadı da oradan geliyor."