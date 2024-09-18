Galip Ensarioğlu, Salim Güran ile çektirdiği fotoğraf hakkında konuştu: Hatırlamıyorum

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 8 yaşındayken katlediliği ortaya çıkan Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında tutuklanan amcası Salim Güran ile aynı karede yer aldığı fotoğraf hakkunda konuştu.

Gazete Duvar'a konuşan Ensarioğlu, ziyareti hatırlamadığını söyledi. Ensarioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur. Sosyal medyada büyük ahlaksızlık yapılıyor. Yurt dışı kaynaklı hesaplardan ve çeşitli örgüt hesaplarından yapılan manipülasyonlarla bu iş bu hale geldi. Ben devlet ne biliyorsa onu söyledim. Soruşturmada bilinmeyen ama benim bildiğim bir şey yok ki.

Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor. Tekirdağ’da 2 yaşında bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü, vicdan sahiplerinden çıt çıkmadı. AK Parti’ye vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi o kızcağızın ölümüne? Bu alçaklar 7 bin çocuğu hendeklere gömdü. 12-13 yaşındaki Kürt kızlarının eline silah verip dağa çıkardı. Bunlar mı bana ahlak dersi verecek."

"AİLE BİZİM DOSTLARIMIZ" DEMİŞTİ

Galip Ensarioğlu, Sözcü TV yayınında Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu söylemişti. Ensarioğlu, “Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.”

Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın kendisine verdiğini iddia ederken Salim Güran, soruşturma kapsamında tutuklanan ilk şüpheli olmuştu.

TBMM'DE DE AĞIRLAMIŞ

Sosyal medyada gündeme gelen söz konusu fotoğrafın yanı sıra, Ensarioğlu'nun aralarında Salim Güran'ın da olduğu kişileri TBMM'de ağırladığı da Ensarioğlu'nun 27 Aralık 2023'teki paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.