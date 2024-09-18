Galip Ensarioğlu, Salim Güran ile çektirdiği fotoğraf hakkında konuştu: Hatırlamıyorum
AKP'li Galip Ensarioğlu, 8 yaşındaki öldürülen Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden Salim Güran ile çektirdiği fotoğraf hakkında konuştu. Ensarioğlu, "Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti" dedi. Öte yandan aralarında Salim Güran'ın da olduğu kişileri TBMM'de ağırladığı da kendi paylaşımıyla ortaya çıktı.
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 8 yaşındayken katlediliği ortaya çıkan Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında tutuklanan amcası Salim Güran ile aynı karede yer aldığı fotoğraf hakkunda konuştu.
Gazete Duvar'a konuşan Ensarioğlu, ziyareti hatırlamadığını söyledi. Ensarioğlu'nun açıklaması şöyle:
"Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur. Sosyal medyada büyük ahlaksızlık yapılıyor. Yurt dışı kaynaklı hesaplardan ve çeşitli örgüt hesaplarından yapılan manipülasyonlarla bu iş bu hale geldi. Ben devlet ne biliyorsa onu söyledim. Soruşturmada bilinmeyen ama benim bildiğim bir şey yok ki.
Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor. Tekirdağ’da 2 yaşında bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü, vicdan sahiplerinden çıt çıkmadı. AK Parti’ye vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi o kızcağızın ölümüne? Bu alçaklar 7 bin çocuğu hendeklere gömdü. 12-13 yaşındaki Kürt kızlarının eline silah verip dağa çıkardı. Bunlar mı bana ahlak dersi verecek."
"AİLE BİZİM DOSTLARIMIZ" DEMİŞTİ
Galip Ensarioğlu, Sözcü TV yayınında Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu söylemişti. Ensarioğlu, “Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
“Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.”
Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın kendisine verdiğini iddia ederken Salim Güran, soruşturma kapsamında tutuklanan ilk şüpheli olmuştu.
TBMM'DE DE AĞIRLAMIŞ
Sosyal medyada gündeme gelen söz konusu fotoğrafın yanı sıra, Ensarioğlu'nun aralarında Salim Güran'ın da olduğu kişileri TBMM'de ağırladığı da Ensarioğlu'nun 27 Aralık 2023'teki paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
📌Gazi Meclisimizde kıymetli hemşehrilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.— Galip Ensarioğlu (@GalipEnsarioglu) December 27, 2023
Bizleri ziyaret eden; Bismil İlçe Başkanımız Muzaffer Cengiz Özaydın, Bağlar İlçe Başkanımız Sadık Başar Gür, Çınar İlçe Başkanımız Ömer Murat Delil, Çermik İlçe Başkanımız Hayrettin Kızılarslan, Ergani… pic.twitter.com/uUGnlmTloR