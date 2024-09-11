Galip Ensarioğlu’ndan 'siyaseti bırakma' mesajı: Konuşmayacağım

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarının çarpıtıldığını savunarak siyaseti birakmayı düşündüğünü söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Ensarioğlu, Narin’in yıllar öncesi hayatını kaybeden dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizerek, "Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım. Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim?" dedi.

Ensarioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler."

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını iddia eden Ensarioğlu, "Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından aile üyelerinden anne, baba, 3 amca, kardeşler ile tutuklu bulunan amcanın eşinin de aralarında oldugu 21 kişi gözaltına alınırken Ensarioğlu Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtladığı konuşmasında aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade etmişti.

Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas" demişti.

Sözcü TV yayınına katılan Ensarioğlu, "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek birşey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler taarfından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil. Aile ile 40 yıllık dostluğumuz var. Hemen hemen tüm bireylerini tanırız, gençler hariç. Yakın dostluğumuz var. aileye dair çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var. Siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu işle ne ilgisi olabilir yani. Bunun üzerinden bir siyasi kesimi karalamak veya birilerinin bunun üzerinden rant elde etmesi... Bunlar çok çok çirkin şeyler. Aile Refah Partisi geleneğinden gelen; geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde yönetimimde de yer alan amcaları var. İYİ Parti'de, AK Parti'de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti ilçe yönetimimizde olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp. Bunun siyasi aidiyetleriyle bir ilgisi yok ki."