Galip Mendi hayatını kaybetti
Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi yaşamını yitirdi.
Galip Mendi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bugün saat 11.30 sularında öldü.
Mendi, Ankara'da toprağa verilecek.
73 yaşında hayatını kaybeden Galip Mendi, 2012 yılında orgeneralliğe terfi etmişti.
Mendi, 2. Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerinin ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştı.