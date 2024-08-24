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Galip Mendi hayatını kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.08.2024 15:36
  • Giriş: 24.08.2024 15:36
  • Güncelleme: 24.08.2024 15:40
Kaynak: Haber Merkezi
Galip Mendi hayatını kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi yaşamını yitirdi.

Galip Mendi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bugün saat 11.30 sularında öldü.

Mendi, Ankara'da toprağa verilecek.

73 yaşında hayatını kaybeden Galip Mendi, 2012 yılında orgeneralliğe terfi etmişti.

Mendi, 2. Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerinin ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştı.

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