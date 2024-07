Galler Başbakanı Vaughan Gething istifa etti

Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething, hakkında verilen güvensizlik oyu, partisinde yükselen istifa çağrıları ve seçim kampanyasında verilen tartışmalı 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle artan baskılar sonucu martta seçildiği görevinden istifa etti.

Avrupa'nın ilk siyah başbakanı olan Gething, yaptığı yazılı açıklamada, 4 bakanın kendisini istifaya çağırarak görevlerinden ayrılmasını istemesi sonucu Başbakanlığı bırakacağını açıkladı.

Gething, görevini yürütmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Bakan olarak geçirdiğim 11 yılda hiçbir zaman kişisel çıkarım doğrultusunda karar vermedim. Bakanlık sorumluluklarımı kötüye kullanmadım veya suistimal etmedim." ifadelerini kullandı.

Mart ayında göreve gelen Gething, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başbakanlıktan istifa etme sürecini başlatmak gibi zorlu bir karar aldım." değerlendirmesini yaptı.

I have taken the difficult decision to start the process of stepping down as Prif Weinidog.



It has been the honour of my life to do this job, but it has also been the most challenging time, for me, and my family.



I have always acted to serve Wales, and that will never stop.