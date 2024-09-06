Game of Thrones eşyaları açık artırmada: Demir Taht satılıyor

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran "Game of Thrones" dizisinde kullanılan 2 binden fazla eşya ve kostüm açık artırmaya çıkıyor. Heritage Auction tarafından düzenlenen müzayede, ekim ayında gerçekleşecek.

NTV'nin aktardığına göre; açık artırmaya çıkan 2 bin ürünün arasında Demir Taht'ın eritilmiş versiyonu, Jaime Lannister'ın zırhı ve kılıcı, Ak Gezenler için kullanılan protez dişler gibi nadir parçalar da yer alacak.

Eşyaların satış fiyatının 500 dolar ile 20 bin dolardan başlaması planlanıyor.

Açık artırmada yer alan diğer önemli ürünler arasında Daenerys Targaryen'in pelerinleri ve deri kıyafetleri, Jon Snow'un meşhur kılıcı ve Peter Dinklage'ın Tyrion Lannister rolünde taktığı broş yer alıyor.

59 EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

2011-2019 yıllarında yayınlanan fenomen dizide Emilia Clarke, Sean Bean, Sofia Turner, Maisie Williams, Kit Harington, Peter Dinklage ve Lena Headey gibi isimler yer aldı.

David Benioff ve D.B. Weiss tarafında yaratılan dizi, toplamda 59 Emmy ödülü kazandı.