Game of Thrones filmi resmen açıklandı

Warner Bros., Game of Thrones evrenini ilk kez sinemaya taşıyacak büyük bir projeyi resmen duyurdu. “Game of Thrones: Aegon’s Conquest” adıyla geliştirilen film, Westeros tarihinin en kritik kırılma anını merkezine alacak.

CinemaCon’da yapılan sunumda açıklanan projede, hikâye Aegon I Targaryen’ın Westeros’u fethederek Demir Taht’ı kurduğu döneme odaklanacak. Film, orijinal dizeden yaklaşık 300 yıl öncesini anlatacak ve Targaryen hanedanlığının doğuşunu beyazperdeye taşıyacak.

EJDERHALARLA KURULAN BİR İMPARATORLUK

Senaryonun temelinde Fire & Blood romanındaki anlatılar yer alacak. Hikâyede Aegon’un kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys ile birlikte ejderhaları özellikle efsanevi Balerion sayesinde Westeros’un altı krallığını birleştirmesi işlenecek.

Bu süreç, yalnızca askeri bir fetih değil; aynı zamanda Westeros’un siyasi düzeninin kökten değiştiği ve Demir Taht’ın ortaya çıktığı dönemi temsil ediyor. Yani film, evrenin kurucu mitini anlatacak.

SENARYO “HOUSE OF CARDS” VE “ANDOR” YAZARINDAN

Projenin senaryosu, Beau Willimon imzası taşıyor. Willimon daha önce House of Cards ve Andor gibi yapımlarla dikkat çekmişti.

Warner Bros.’un projeyi yüksek bütçeli, epik ölçekte bir yapım olarak konumlandırdığı ve “Dune benzeri büyük ölçekli bir sinema deneyimi” hedeflediği de belirtiliyor.

Henüz yönetmen, oyuncu kadrosu ve kesin vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak sektör kaynakları filmin 2027 ve sonrası için planlandığını aktarıyor.

“Aegon’s Conquest”, HBO ve Warner Bros.’un genişleyen Westeros evrenindeki en büyük adımlardan biri olarak görülüyor.