Game of Thrones oyuncusu 35 yaşında hayatını kaybetti

‘Game of Thrones’ dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayatını kaybetti.

‘Game of Thrones’ dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick’in, Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde yaşamını yitirdiği bildirildi. 2023 yılında Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan 35 yaşındaki oyuncunun, hastalığa karşı verdiği mücadele sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

Patrick’in eşi Naomi Sheehan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü oyuncunun ailesi ve yakın dostlarının yanında, huzur içinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Eşinin hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Sheehan, onun hayat dolu kişiliği, enerjisi ve çevresine verdiği ilhamla her zaman hatırlanacağını aktardı. Sheehan hastalık sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.