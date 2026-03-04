Game of Thrones'tan yeni film projesi

“Winter is coming (Kış geliyor)” sloganıyla televizyon tarihine damga vuran Game of Thrones, bu kez beyazperdeye hazırlanıyor.

Uzun süredir kulislerde konuşulan film projesi için somut adım atıldı.

Projeyi, House of Cards dizisinin yaratıcısı ve Andor’un senaristi Beau Willimon kaleme alıyor. Willimon’ın ilk senaryo taslağını Warner Bros.’a sunduğu belirtiliyor.

Henüz yönetmen açıklanmasa da proje Hollywood’da büyük heyecan yarattı.

SATIŞ SÜRECİ SORU İŞARETİ YARATTI

Warner Bros.’un Paramount Skydance’e satış süreci, geliştirme aşamasındaki projelerin akıbetine dair soru işaretleri doğurdu.

Ancak Game of Thrones markasının stüdyo için stratejik önemde olduğu belirtiliyor.

Paramount CEO’su David Ellison’ın birleşme sonrası yıllık 30 film vizyon hedefi, Westeros evrenine yönelik yatırımı güçlendirebilir.

HİKÂYE AEGON’UN FETHİNİ ANLATABİLİR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, resmi bir açıklama yapılmasa da filmde, Targaryen hanedanının kurucusu Aegon I’in Westeros’u fethinin konu alınacağı konuşuluyor.

Bu dönem daha önce hiçbir yapımda doğrudan işlenmedi. Ancak Aegon’un soyu, HBO’nun büyük başarı yakalayan House of the Dragon dizisinin temelini oluşturuyor. Evrenin bir diğer yapımı A Knight of the Seven Kingdoms da aynı tarihsel arka planda ilerliyor.

Daha önce projeyle anılan Mattson Tomlin, Aegon’un hikâyesini Napolyon ve Büyük İskender gibi tarihi figürlerin destanlarına benzetmişti.

WESTEROS TAKVİMİ YOĞUN

Game of Thrones evreni televizyon tarafında da genişlemeyi sürdürüyor:

House of the Dragon üçüncü sezonuyla haziranda dönüyor ve 2028’de final yapması planlanıyor.

A Knight of the Seven Kingdoms için ikinci sezon çekimleri sürüyor.

George R.R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan ve 2011-2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones, 59 Emmy ödülü kazanarak kültürel bir fenomene dönüşmüştü.

Şimdi ise Westeros, televizyonun ardından sinemada da yeni bir döneme hazırlanıyor.