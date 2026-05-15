Gamze Pamuk'tan Özkan Yalım'ın ifadesini alan savcı hakkında suç duyurusu

CHP’nin eski Parti Meclisi üyesi Avukat Gamze Pamuk, Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde kendisine yönelik iddiaların yer alması ve bu ifadelerin basına servis edilmesine ilişkin, soruşturmayı yürüten savcı hakkında HSK’ye şikâyette bulundu.

Pamuk savcı hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından "Bir savcının görevi; soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan ahlaksız iftiraları resmi tutanağa geçirmek ve ardından bunların word sayfası haline dönüştürülüp servis edilmesine zemin hazırlamak olamaz" sözleriyle duyurdu. Pamuk ayrıca "Soruşturmayla ilgisi olmayan iftiraların tutanağa geçirilmesi ayrı rezalettir, bunların manipüle edilmeye hazır şekilde medyaya servis edilmesi ayrı rezalettir." dedi.

Pamuk'un açıklamalarının tamamı şöyle:

Bir savcının görevi; soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan ahlaksız iftiraları resmi tutanağa geçirmek ve ardından bunların word sayfası haline dönüştürülüp servis edilmesine zemin hazırlamak olamaz.

Bu yapılan şey hukuk değil; yargı makamı kullanılarak siyasi infaz üretme çabasıdır.

Soruşturmayla ilgisi olmayan iftiraların tutanağa geçirilmesi ayrı rezalettir, bunların manipüle edilmeye hazır şekilde medyaya servis edilmesi ayrı rezalettir.

Ben siyaseti yakından takip eden bir hukukçuyum. Kimse bana bunun “yanlışlık” olduğunu anlatmasın. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları mısınız, yoksa siyasetin memurları mısınız?

Biz kadınların adını kirleterek bizi siyasetten tasfiye edeceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz.

Boyun eğmiyorum. Susmuyorum. İtiraz ediyorum.

İlgili savcı hakkında soruşturma başlatılması için avukatlarım aracılığıyla HSK’ya şikayette bulunuyorum.