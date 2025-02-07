Gamze Taşçıer Kimdir? CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı
Gamze Taşçıer kimdir sorusu CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 27. ve 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı!
Gamze Taşçıer kimdir sorusu 27. ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. ve 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı!
GAMZE TAŞÇIER KİMDİR?
Gamze Taşçıer 1982'de Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden tamamlamıştır.. Mezuniyetinin ardından 2004 yılından Mamak'ta serbest eczacılık yapmaya başlamıştır. Siyasete gençlik yıllarında CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kollarında başlayan Gamze Taşçıer evli ve iki çocuk annesidir. Son iki dönemdir milletvekili olarak görevini sürdüren Gamze Taşçıer ilk kez 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden seçilerek milletvekili olmuştur.
GAMZE TAŞÇIER'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1999, 2004, – CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kolları'nda aktif görev aldı.
- 2009 – Mamak'ta yerel seçim çalışmalarında bulundu.
- 2011 – CHP Ankara 1. Bölge 14. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.
- 2014 – CHP Keçiören İlçesi Geçici Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
- 2015 – CHP Ankara 1. Bölge'de önseçimde 5. oldu.
- 2015 (7 Haziran ve 1 Kasım) – CHP Ankara 1. Bölge 9. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.
- 2016 – CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.
- 2017 – Ankara Eczacı Odası başkan adayı oldu, Türk Eczacıları Birliği Delegasyon Üyesi seçildi.
- 2018 – CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.
- 2018 (24 Haziran) – CHP Ankara 1. Bölge 5. sıradan milletvekili olarak seçildi.
- 2020 – CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.
- 2023 (14 Mayıs) – CHP Ankara 1. Bölge 1. sıradan milletvekili seçildi.
- 2023 – TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili oldu.
- 2023 – CHP Sözcülüğü görevini üstlendi.
- 2023 – CHP 38. Olağan Kurultayı sonrası Merkez Yönetim Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.