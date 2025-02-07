Gamze Taşçıer Kimdir? CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı

Gamze Taşçıer kimdir sorusu 27. ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. ve 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatı!

GAMZE TAŞÇIER KİMDİR?

Gamze Taşçıer 1982'de Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden tamamlamıştır.. Mezuniyetinin ardından 2004 yılından Mamak'ta serbest eczacılık yapmaya başlamıştır. Siyasete gençlik yıllarında CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kollarında başlayan Gamze Taşçıer evli ve iki çocuk annesidir. Son iki dönemdir milletvekili olarak görevini sürdüren Gamze Taşçıer ilk kez 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden seçilerek milletvekili olmuştur.

GAMZE TAŞÇIER'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Gamze Taşçıer'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: