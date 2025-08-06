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Gana'da askeri helikopter düştü

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 18:36
  • Giriş: 06.08.2025 18:36
  • Güncelleme: 06.08.2025 18:36
Kaynak: AA
Gana'da askeri helikopter düştü

ABUJA (AA) - Gana'nın Ashanti vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, yolcu taşıyan bir helikopterin Ashanti'ye bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazada, can kaybının yaşandığı ve yangın çıktığı aktarıldı.

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Helikopterin tipi ve yolculara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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