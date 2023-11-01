Gana'da barajın taştığı bölgede 19 binden fazla çocuk okula gidemiyor

Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketlerinin etkili olduğu bölgede, 19 binden fazla çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Uluslararası Çocuk Hakları (CRI) örgütü Gana Direktörü Bright Kweku Appiah, yaptığı açıklamada, Akosombo Barajı'nın bulunduğu Volta vilayetine bağlı yerleşim yerlerinde meydana gelen seller nedeniyle 19 bin 743 çocuğun okula gidemediğini belirtti.

Bölgelerde 71 anaokulu ve ortaokulun suların altına kaldığını kaydeden Appiah, "Ayrıca 9 binden fazla çocuk üniformalarını, çanta, kitap, ayakkabı ve ders kitabı gibi diğer eğitim malzemelerini selden kurtaramadı." ifadesini kullandı.

Appiah, çocukların okula dönmesinin 3 aydan fazla sürebileceğini ifade ederek, bu nedenle gelecekte bir çocuk koruma acil durumunun ortaya çıkmasını önlemek için hükümeti çocukların ihtiyaçlarına öncelik vermeye davet etti.

Volta Nehri Kurumundan 14 Ekim'de yapılan açıklamada, Gana'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğu belirtilmişti.

Sel felaketleri nedeniyle 26 binden fazla kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Akosombo Barajı'nın taşması, aşağı Volta Havzası boyunca neredeyse tüm toplulukları etkiledi.