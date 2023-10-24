Gana'da barajın taştığı bölgede sıtma ve tifo salgınları ortaya çıktı

Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketinin ardından bölgede sıtma ve tifo salgınlarının ortaya çıktığı bildirildi.

3News'in haberine göre, yetkililer, Akosombo Barajı'nın bulunduğu Volta vilayetine bağlı Buipe bölgesinde tifo ve sıtma vakalarının, sağlık tesislerine bildirilen hastalıkların yüzde 85'ine yakınını oluşturduğunu belirtti.

Buipe bölge yetkilisi Bridgewurche Barchisu Mankir, yaptığı açıklamada, tifo vakalarındaki artışın bölgedeki su kaynaklarının tüketilmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Bölgede temiz su kaynağı bulunmadığını kaydeden Mankir, "Sel felaketinin acısını gerçekten çekiyoruz. Bu durum zaten var olan sağlık hizmeti açığını daha da genişletecek. Hastaneye gidin, orada yatan insanların ve hatta evdekilerin tifo ve sıtmadan muzdarip olduğunu görün." dedi.

Volta Nehri Kurumu'ndan 14 Ekim'de yapılan açıklamada, Gana'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğunu belirtilmişti.

Sel felaketleri nedeniyle 26 binden fazla kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Akosombo Barajı'nın taşması, aşağı Volta Havzası boyunca neredeyse tüm toplulukları etkiledi.