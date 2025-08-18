Giriş / Abone Ol
Gana'da bir haftada 37 M çiçeği vakası görüldü

Gana Sağlık Servisi, ülkede 1 haftada 37 M çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu. Böylece mayıstan bu yana tespit edilen vaka sayısı 409'a yükseldi.

Sağlık
  • 18.08.2025 14:31
  • Giriş: 18.08.2025 14:31
  • Güncelleme: 18.08.2025 14:37
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bir haftada 37 M çiçeği virüsü (mpox) vakasının görüldüğü belirtildi.

Gana Sağlık Servisi'nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede bir haftada 37 M çiçeği vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece mayıstan bu yana kaydedilen vaka sayısının 409'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

