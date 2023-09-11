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Gana'da Çin'e ait bir taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 11.09.2023 16:23
  • Giriş: 11.09.2023 16:23
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:23
Kaynak: AA
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Gana'da Çin'e ait bir taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Western vilayetinde Çin'e ait taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) yetkilisi Emmanuel Nyan, yerel televizyon kanal Citi News'e yaptığı açıklamada, Western vilayetinin Anto-Aboso bölgesinde bulunan Çin'e ait taş ocağında patlama meydana geldiğini belirtti.

Nyan, patlamada 1'i Çinli 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını, bazı kişilerden de haber alınamadığını söyledi.

Emmanuel Nyan, olay bölgesine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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