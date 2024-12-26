Gana'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı açıklamasında, kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayıldığını belirtti.

Bu vilayetlerde 4 bin 155 kolera vakasının görüldüğünü kaydeden Kuma-Aboagye, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığını aktardı.

Kuma-Aboagye, salgınla mücadele kapsamında vilayetlerde aşı kampanyaları başlatıldığını ifade etti.

Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.