Gana'da M çiçeği virüsü yayılıyor: Vaka sayısı kaça yükseldi?

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, M çiçeği virüsünün (mpox) yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisi'nden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 22 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 446'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının halen 1 olduğu aktarıldı.

TIBBİ YARDIM ALMA ÇAĞRISI

Virüsün esas olarak enfekte bir kişiyle yakın temas yoluyla yayıldığına işaret edilen açıklamada, belirtiler arasında ateş, deri döküntüleri ve şişmiş lenf düğümlerinin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, halk, hijyen kurallarına dikkat etmeye, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi belirtiler görülmesi halinde derhal tıbbi yardım almaya çağrıldı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.