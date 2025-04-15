Gana'dan altın kararı: Yabancılar işlem yapamayacak

Gana hükümeti, ulusal geliri artırma ve ülkenin madencilik sektörünü düzene sokma çabalarının bir parçası olarak, tüm yabancıların yerel altın piyasasında işlem yapmasını yasakladı.

Ülkede yeni kurulan GoldBod isimli devlet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, artık küçük ölçekli madenlerden elde edilen altının tek yasal alıcısı, satıcısı, analizcisi ve ihracatçısının bu kurum olacağı belirtildi.

Açıklamada, altın sektöründe yapılan yeni düzenlemeler kapsamında daha önce verilmiş olan altın ticaret lisanslarının geçersiz sayıldığı ifade edildi.

30 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Ülkede altın faaliyetlerinde bulunan tüm yabancı şirketlerin, 30 Nisan'dan itibaren yerel altın piyasasında işlem yapmasının yasaklandığı aktarılan açıklamada, dileyen şirketlerin GoldBod üzerinden doğrudan altın satın alma başvurusunda bulunabileceği ifade edildi.

Afrika'nın en büyük altın üreticisi olan Gana, yerli ve yabancı firmaların küçük ölçekli madenlerden altın alıp ihraç etmesine olanak tanıyan mevcut sistemden uzaklaşarak, altın alım-satım sürecini daha merkezi hale getirmeyi amaçlıyor.

Gana Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson, ocak ayında yaptığı açıklamada, GoldBod'un kurulmasıyla birlikte ülkenin altın satışlarından daha fazla gelir elde edeceğini ve bu sayede ulusal para biriminin istikrarını korumayı hedeflediklerini belirtmişti.

Geçen yıl Gana'nın altın ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artışla 11,64 milyar dolara yükselmişti. Bu ihracatın yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmı, yasal küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden sağlandı.