Gana Milli Takımı’nda teknik direktör değişimi: Göreve Carlos Queiroz getirildi

Gana A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Carlos Queiroz getirildi.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, farklı paydaşlarla yürütülen değerlendirmelerin ardından milli takımın başına Queiroz’un getirildiği duyuruldu.

BİRÇOK TAKIMDA ÇALIŞTI

Daha önce Real Madrid, Manchester United, Portekiz Milli Takımı ve İran Milli Takımı gibi önemli ekiplerde görev yapan tecrübeli teknik adamın, Gana’nın 2026 Dünya Kupası sürecini yöneteceği belirtildi.

Queiroz’un, 11 Haziran’da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde takımın hazırlık programını yürüteceği ifade edildi.

Gana, turnuvadaki ilk maçında 17 Haziran’da Toronto’da Panama ile karşılaşacak. Afrika temsilcisi, grup aşamasında ayrıca İngiltere ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Öte yandan Gana Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın başlamasına kısa süre kala teknik direktör Otto Addo ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik heyetle birlikte takımın turnuvaya nasıl bir performansla gireceği merak ediliyor.