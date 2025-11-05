Ganalı Adufu’nun ölümü bir ihmal değil, cinayettir

HABER MERKEZİ

İzmir Barosu hastane, emniyet, adliye üçgeninde ölüme sürüklenen Micheal Adufu'ya ne olduğunun aydınlatılması ve sorumluların hak ettikleri cezayı alması için basın toplantısı düzenledi.

Avukat Ceren Şen Tosun, Micheal Adufu'nun, 7 Mayıs 2025 tarihinde 'mala zarar verme' iddiasıyla Kantar Polis Karakolu'na götürüldüğünü, bir gün gözaltında kaldıktan sonra da 8 Mayıs tarihinde Adliye'ye Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermeye götürüldüğünü ifade etti.

Tosun, "Zorunlu müdafilik kapsamında İzmir Barosu'ndan görevlendirilmiş olan meslektaşımız, tekerlekli bir ofis sandalyesine çöp poşetine sarılı şekilde oturtulmuş olan Adufu'nun yürüyemediğini ve bilincinin yerinde olmadığını kendisini gördüğü anda anladı. Bu şekilde ifade alınmasının mümkün olmadığını belirterek acilen bir hastaneye sevkini talep etti. Ancak Cumhuriyet Savcısı bu talebi reddetti ve Adufu'yu tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimine sevk etti. Bize verilen bilgiye göre kendisi cezaevine getirildiğinde bilincinin kapalı olduğu ve doğrudan ambulans çağrılarak Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrendik. Şehir Hastanesi'nden öğrendiğimiz bilgilere göre ise Adufu, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildikten sonra 20 gün yoğun bakımda kalıyor. Bilinci hiç açılmadan 'tüberküloz' sebebi hastanede hayatını kaybediyor" diye konuştu. Tosun, bu süreçte ihmali ya da kastı olan tüm sağlık personeli, kolluk görevlileri, Sulh Ceza Hakimi, Cumhuriyet Savcısı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve tüm sorumlular ceza alana kadar Adufu'nun ölümünün takipçisi olacaklarını kaydetti.