Gar davasına çağrı

Haber Merkezi

Ankara'da 10 Ekim Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenler, katliamın 116’ncı ayında anıldı. Anmada katliamın firari sanıkları hakkında açılan davanın 17 Haziran günü görülecek duruşmasına çağrı yapıldı. 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı Meydanı'nda yapılmak istenen Barış Mitingi'ne yönelik IŞİD’in bombalı saldırısında yaşamını yitiren 104 kişi, katliamın 116’ncı ayında anıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı anmada, “10 Ekim’i unutma, unutturma” sloganı atıldı. Saygı duruşunun ardından anmada konuşan 10 Ekim Derneği Eşbaşkanı İhsan Kocabıyık, "116’ncı ayda yine bu meydandayız" dedi.

Barış, demokrasi, kardeşlik ve adalet mücadelesini 116 aydır aynı kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Kocabıyık, katliamın firari sanıkları hakkında açılan davanın 17 Haziran günü saat 10.00’da Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına katılım çağrısında bulundu. Kocabıyık, “10 Ekim Gar Katliamı’nın davasında sizlerle yan yana, sizlerle omuz omuza, sizlerle barış ve demokrasi mücadelesinde yürüyüş yapmaya davet ediyoruz” dedi.