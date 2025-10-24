Garabet ne demek? Anlamı ve kullanımları

“Garabet” kelimesi, kimi zaman bir durumun tuhaflığını, kimi zaman da bir uygulamanın mantık dışı ve yadırgatıcı yanını vurgulamak için kullanılır. Peki garabet tam olarak ne demek, hangi bağlamlarda kullanılır ve “hukuk garabeti” ifadesi neyi anlatır? Bu kapsamlı rehberde kökenden örneklere, eş–zıt anlamlardan pratik cümlelere kadar aradığınız tüm bilgiler şöyle:

GARABET NE DEMEK? Garabet; “acayiplik, tuhaflık, yadırganacak hâl” anlamlarına gelen bir isimdir. Günlük dilde çoğunlukla olumsuz bir nüans taşır ve “akla, teamüle ya da ölçülülüğe aykırı görünen, göze batan gariplik” için kullanılır. Söylenişi resmî ve edebî tınıya sahiptir; bu nedenle köşe yazılarında, akademik değerlendirmelerde ve resmi açıklamalarda sık rastlanır. Köken: Arapça ġarābet (gariplik) kökünden gelir; “garip” (yadırganan, tuhaf bulunan) sözcüğüyle akrabadır.

GÜNLÜK DİL VE EDEBİYATTA KULLANIM “Garabet” çoğu kez eleştirel bir vurgu taşır. Çarpık işleyişi, akıl dışı bir kararı, ölçüsüz bir tutumu ya da estetikten uzak bir tasarımı işaret edebilir. Edebiyatta ironi ve hiciv amacıyla, resmî yazışmalarda ise “usul ve esasa aykırı tuhaflık” manasında tercih edilir. Örnek Cümleler • “İhalenin iptal gerekçesindeki garabet günlerdir tartışılıyor.”

• “Böylesi bir mimari tercih, tarihi dokuya yapılmış tam bir garabet olmuş.”

• “Yönetmelikteki çelişki, uygulamada garabet doğurdu.”

EŞ, YAKIN VE ZIT ANLAMLAR Kapsam Kelimeler Not Eş/Yakın Anlam acayiplik tuhaflık yadırganırlık absürtlük anomalilik skandal (bağlama göre) “Garabet” çoğu zaman eleştirel ve resmî tınılıdır. Zıt Anlam doğallık makullük yerindelik ölçülülük uygunluk Zıtlar, “alışılagelene ve akla uygun olma” durumunu anlatır. “HUKUK GARABETİ” NE DEMEK?

Hukuk garabeti, hukuki süreç, karar veya düzenlemelerin adalet, usul, ölçülülük veya mantık ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulamak için kullanılan eleştirel bir ifadedir. Yargılamadaki çelişik gerekçeler, kanunun ruhuna aykırı sonuçlar, tipiklik–kusur–nedensellik bağının kopması, temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz sınırlayan tedbirler veya şekil ile esasa ilişkin kuralların bariz şekilde yanlış uygulanması gibi durumlar için “tam bir hukuk garabeti” denir. Bu kalıp, “kararın ya da süreç tasarımının, hukukun öngörülebilirlik–eşitlik–adalet ekseninden saptığını” ifade eder.

Garabet tam olarak ne anlama gelir? “Garabet”, bir olay, nesne ya da uygulamadaki tuhaflık, akla aykırılık ve yadırgatıcı durum anlamını taşır. “Garabet” mi “gariplik” mi daha yaygın? Günlük konuşmada “gariplik” daha yaygın; garabet ise daha resmî ve edebî bir tını verir, eleştirel yazılarda tercih edilir. Hangi alanlarda “garabet” ifadesi sık kullanılır? Hukuk, şehircilik, mimarlık, idare, kamu politikası, sanat–tasarım ve medya eleştirilerinde, “makullüğe aykırı” bulunan örnekleri nitelemek için sıkça kullanılır. “Hukuk garabeti” denildiğinde ne kastedilir? Usul–esas çelişkileri, adalet duygusunu zedeleyen sonuçlar veya ölçüsüz, tutarsız hukuki tasarruflar kastedilir.