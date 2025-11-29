Garabet suçlama: Savcılık Mahir Çayan'ı ölümünden 22 yıl sonra kurulan MLKP'nin militanı yaptı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de yaşamını yitiren 68 kuşağının devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan emekli bir astsubay hakkında, "MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sanal devriye faaliyetleri sırasında emekli bir astsubay adına kayıtlı Facebook hesabından 2022 ve 2023 yıllarında "terör örgütü propagandası niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği" ileri sürüldü.

Emekli astsubayın söz konusu hesaptan THKP-C önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının yan yana fotoğraflarını "anıları önünde minnetle" notuyla paylaştığı; Kızıldere türküsüne atıf yapan ifadelerle "Devrimci yiğitleri unutmayalım" içerikli bir diğer paylaşımı yaptığı ve ayrıca Mahir Çayan'a ait "Erleri geri çekin, rütbeliler gelsin" sözünü paylaştığı aktarıldı.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında emekli astsubay, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, "MLKP terör örgütü militanı ve diğer örgüt militanları" olarak nitelendirdi.

Savcı, sanığın Facebook hesabından yaptığı paylaşımların, "örgüt ve örgüt mensupları tarafından demokrasi adı altında gayri meşru yollardan yapılan cebir, şiddet ve tehdit içeren eylem ve yöntemleri meşru gösterir nitelikte ve propaganda mahiyetinde paylaşımlar olduğu; paylaşımlarda şiddetin bir araç olarak yansıtıldığı; paylaşımların farklı tarihlerde yapılması nedeniyle 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanması gerektiği" görüşünü dile getirdi.

Mütalaada, sanığın eylemleri nedeniyle "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası" yapmaktan cezalandırılmasını talep edildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI"NDAN DAVA AÇILDI, MAHKEME "SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME" DEDİ

Mahkeme heyeti, sanığın sosyal medya hesabından, "1972 yılında yasadışı yollardan kurulan ve silahlı mücadele yürüten Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü militanı Mahir Çayan ve arkadaşlarına ait fotoğrafları, bir başka paylaşımında da MLKP terör örgütü militanı Mahir Çayan'a ait resmin olduğu paylaşımlarda bulunduğu" belirtildi.

Mahkemenin kararında, "Sanık hakkında, 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçun Türk Ceza Kanunu'nun 215/1. maddesinde düzenlenen 'suçu ve suçluyu övme' suçuna vücut verdiği anlaşılmakla, suçun işleniş biçimi fiilin diğer özellikleri nazara alınarak takdiren alt sınırdan hüküm kurulmak suretiyle 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eylemini, "basın ve yayın yoluyla işlemesi" ve "zincirleme şekilde gerçekleştirmesi" nedeniyle hapis cezasında artırıma giderek, 1 ay 16 gün hapis cezasına hükmetti ancak sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecindeki pişmanlığı dikkate alınarak ceza, 46 gün karşılığı adli para cezasına çevrildi ve sanık toplam 920 TL adli para cezası ile cezalandırıldı.

HAKİM ŞERH DÜŞTÜ

Çoğunluk kararına katılmayan bir hakimin şerhinde, Yargıtay kararları dikkate alınarak sanığın paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ve beraat etmesi gerektiği vurgulandı.

Karara karşı sanığın, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakkı bulunduğu bildirildi.

KONU İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Emekli astsubayın avukatı Tacettin Çolak, istinaf başvurusunda, sanık hakkında önce "terör örgütü propagandası" suçundan dava açıldığını, ancak mahkemenin suç vasfını değiştirerek "suçu ve suçluyu övme" suçundan hüküm kurmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Çolak, müvekkilinin paylaşımları yapmadığını, delil toplama yükümlülüğünün yerine getirilmediğini ve suçun unsurlarının somut olarak oluşmadığını öne sürdü. Dilekçede ayrıca, paylaşımları yaptığı kabul edilse bile bu paylaşımların, ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve Mahir Çayan'ın liderliğindeki örgütün "MLKP" değil, 1972'deki "THKP-C" olduğu kaydedildi.

Avukat Çolak, "Olmayan bir örgütün propagandasının yapılamayacağı ve olmayan bir suçu veya suçluyu övmenin mümkün olmadığı gerekçesiyle, mahkemenin cezalandırma kararı usul ve yasaya açıkça aykırıdır" diyerek beraat talep etti.

Başvuru, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenecek.