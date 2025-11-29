Giriş / Abone Ol
Garabet suçlama: Savcılık Mahir Çayan'ı ölümünden 22 yıl sonra kurulan MLKP'nin militanı yaptı

Sinop'ta emekli bir astsubaya, 68 kuşağının devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 ay 16 gün hapis cezası verildi. İddianamede Mahir Çayan için " "MLKP terör örgütü militanı" ifadesi kullanıldı. Savcılık 1994'te kurulan MLKP için "1972'de kurulan" ifadesini kullandı.

  • 29.11.2025 10:13
  • Giriş: 29.11.2025 10:13
  • Güncelleme: 29.11.2025 10:23
Kaynak: ANKA
