Garajda çıkan yangında iki araç kullanılmaz hale geldi

Kastamonu’da bir garajda çıkan yangında alevlere teslim olan iki araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir garajda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan otomobil ile hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.