Garajda tasarruf yok

Yurttaşa kemer sıkma reçetesi dayatan iktidarın bütçe harcamaları bambaşka bir tabloyu ortaya koydu.

Kamunun harcama tercihleri, ‘tasarruf’ iddiasıyla uygulama arasındaki makası görünür kıldı.

Kamu idareleri, elindeki taşıt varlığını azaltmak yerine araç filosunu yenilemeye ve genişletmeye yöneldi. Taşıt alımlarına ve kiralamalarına ayrılan kaynak, tasarruf söyleminin tam tersine büyüdü.

Kamunun lüks taşıt ve uçak tutkusunun faturası devasa boyutlara ulaştı. 2025 bütçe verilerine göre Ocak–Aralık döneminde kamu idareleri taşıt alımı için 6 milyar 847 milyon TL harcadı. Bir önceki yıl 3 milyar 244 milyon TL olan taşıt alımı harcaması, yüzde 111’lik artışla bir yılda ikiye katlandı. Tasarruf söyleminin sürdüğü dönemde, yüksek maliyetli hava taşıtı alımları da bütçede önemli bir ağırlık kazandı. 2025’te hava taşıtı alımlarının maliyeti 2 milyar 873 milyon TL olarak kaydedildi.

Taşıt filosu genişlerken kiralık araçlara da milyarlarca liralık kamu kaynağı aktarıldı. Genel yönetim bütçesinden 2025 yılında 4 milyar 162 milyon lira kiralık taşıtlar için harcandı. Bunun yanı sıra 3 milyar 62 milyon liralık da hava taşıtı için kiralama harcaması kaydedildi.

Kiralama ve satın almalar ile birlikte taşıt ve uçak harcamalarına toplamda 16 milyar 944 milyon TL aktarıldı. Bu tutar, kamunun 2025 boyunca günde ortalama 46 milyon liradan fazla taşıt ve uçak harcaması yaptığı anlamına geliyor.

Öte yandan tasarruf tedbirleri paketi ile özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç fazlası kamu taşıtlarının tasfiye edileceğini duyurulurken bunun çok sınırlı kaldığı açığa çıktı. Tasarruf tedbirleri paketinde taşıt envanterinde daralma yaratacak bir uygulama gibi anlatılmıştı. Ancak bütçe gerçekleşmeleri, bu vaadin kâğıt üzerinde kaldığını bir kez daha açığa çıkardı. 2025’te taşıt satışından elde edilen gelir yalnızca 86 milyon 784 bin TL oldu.