Garanti Bankası Cumartesi günü açık mı? Banka çalışma saatleri 2026 (Güncel)

Bankacılık işlemlerini hafta içi gerçekleştiremeyen müşteriler, "Garanti Bankası cumartesi günü açık mı" ve "Garanti BBVA hafta sonu açık mı" gibi soruların yanıtlarını sıkça araştırıyor. Günümüzde bankaların çalışma saatleri, finansal işlemlerini şubeden yapmak isteyenler için oldukça önemli bir konu. 2026 yılı itibarıyla Garanti Bankası ve diğer bankaların güncel çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

GARANTİ BANKASI CUMARTESİ VE HAFTA SONU AÇIK MI?

Garanti BBVA, Türkiye’de geniş bir şube ağına sahip özel bankalardan biridir. Ancak, Garanti Bankası’nın standart şubeleri hafta sonu kapalıdır. Yani, Garanti Bankası cumartesi ve pazar günleri açık değildir ve şube işlemleri yalnızca hafta içi gerçekleştirilmektedir.

PEKİ, GARANTİ BBVA’NIN HAFTA SONU HİZMET VEREN ŞUBELERİ VAR MI?

Garanti BBVA’nın belirli AVM’lerde ve havalimanlarında yer alan şubeleri cumartesi ve pazar günleri hizmet verebilmektedir. Özellikle büyük şehirlerde yer alan bu şubeler, müşterilere hafta sonu da bankacılık hizmeti sunmaktadır. Eğer "Garanti Bankası hafta sonu hangi şubeler açık" diye merak ediyorsanız, en güncel bilgiyi Garanti BBVA’nın resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

GARANTİ BBVA 2026 GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası, hafta içi belirlenen saatler arasında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Peki, Garanti Bankası sabah saat kaçta açılıyor ve akşam saat kaçta kapanıyor? İşte Garanti BBVA’nın güncel mesai saatleri:

Hafta içi (Pazartesi - Cuma): 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 Öğle Arası: 12:30 - 13:30

12:30 - 13:30 Cumartesi - Pazar: Kapalı (Sadece bazı özel şubeler açık olabilir.)

Bu nedenle, Garanti BBVA öğle saatlerinde açık mı diye soranlar için hatırlatalım: Bankalar, öğle tatili saatinde (12:30 - 13:30) kapalıdır.

HAFTA SONU GARANTİ BBVA ÜZERİNDEN BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPILABİLİR Mİ?

Garanti BBVA şubeleri hafta sonu kapalı olsa da, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için birçok alternatif bulunuyor. Garanti BBVA Mobil, internet bankacılığı, ATM’ler ve müşteri hizmetleri sayesinde hafta sonu da finansal işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

"Garanti Bankası hafta sonu EFT yapılır mı" veya "Cumartesi günü havale geçer mi" gibi soruların yanıtları ise şu şekilde:

Havale işlemleri (Garanti BBVA hesapları arasında yapılan para transferleri) hafta sonu 7/24 anında gerçekleşir.

EFT işlemleri (farklı bankalar arasındaki para transferleri) yalnızca hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilir.

Hafta sonu yapılan EFT’ler, ilk iş günü mesai saatinde işleme alınır.

FAST işlemleri ise 7/24 anında tamamlanabilir.

GARANTİ BANKASI 28 EKİM'DE AÇIK MI

28 Ekim günü bankalar yarım gün hizmet vermektedir. Saat 13.00'e kadar açıktır. 29 Ekim günü ise Garanti Bankası kapalıdır. İşlemlerinize internet bankacılığı üzerinden devam edebilirsiniz.

2026 YILINDA DİĞER BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA dışında, Türkiye’de faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların çoğu benzer mesai saatlerine sahiptir.

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verir.VakıfBank da hafta içi aynı saatlerde çalışırken, hafta sonu kapalıdır.

Bazı özel bankalar ve AVM/havalimanı şubeleri hafta sonu hizmet verebilir. Eğer "Hafta sonu açık banka şubeleri var mı" diye merak ediyorsanız, en güncel bilgilere ilgili bankaların resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Eğer "Cumartesi günü kredi çekilebilir mi?" veya "Hafta sonu Garanti Bankası şubesinden işlem yapılabilir mi?" gibi sorularınız varsa, yalnızca hafta içi şubelerden işlem yapılabileceğini unutmamalısınız. Dijital bankacılığı kullanarak hafta sonu da birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.