Garanti Bankası'ndan erişim sıkıntısı açıklaması: "Siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır"

Garanti Bankası'nın internet sistemine erişim sorunu yaşanıyor. Sisteme giriş yapmaya çalışanlar "Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşıyor.

GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA: TEKNİK AKSAKLIK

Garanti Bankası ilk açıklamasında, "Şu an sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Bankadan yapılan ikinci açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

“Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.

Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır.

Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."