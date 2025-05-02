Garanti Bankası'nın internet sistemine erişilemiyor
Garanti Bankası'nın internet sistemine erişim sağlanamıyor. Uygulamaya ve internet şubesine giriş yapmak isteyen yurttaşlar "Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşıyor. Bankadan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Garanti Bankası'nın internet sistemine erişim sorunu yaşanıyor. Sisteme giriş yapmaya çalışanlar "Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşıyor.
Garanti Bankası'ndan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.