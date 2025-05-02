Garanti Bankası'nın internet sistemine erişilemiyor

Garanti Bankası'nın internet sistemine erişim sorunu yaşanıyor. Sisteme giriş yapmaya çalışanlar "Özür dileriz. Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaşıyor.

Garanti Bankası'ndan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.