Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'un görevinden ayrıldığı, Baştuğ’dan boşalan genel müdürlük görevine Mahmut Akten'in atandığı bildirildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'un görevinden ayrıldığı duyuruldu. Baştuğ'dan boşalan koltuğa Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan Sorumlu Mahmut Akten'in getirildiği bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akten gerekli yasal prosedürler ve BDDK’nin izinlerinin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak. Akten'in pozisyonuna getirilecek ismin ise ileri bir tarihte belirleneceği belirtildi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir; 2019 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugün, Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'i yeni Genel Müdür olarak atama kararı almıştır. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

Yönetim Kurulu, Sayın Mahmut Akten'in mevcut pozisyonuna gelecek ismi ileri bir tarihte belirleyecektir."