Garanti BBVA Genel Müdürü Akten'den faiz indirimi mesajı

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "enflasyon görünümündeki kısmi iyileşmenin" yıl sonunda ölçülü bir faiz indirimini desteklediğini söyleyerek faiz indirimlerinin 2025'te kademeli olarak devam etmesini ve enflasyon görünümüne bağlı olarak proaktif şekilde yönetilmesini beklediklerini söyledi.

Akten, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında yaptığı açıklamada, küresel düzlemde belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

"TRUMP'IN MALİYE POLİTİKASI ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLEYECEK"

Jeopolitik gerilimlerden ticaret savaşlarına, iklim değişikliğinden teknolojideki gelişmelere tüm dinamiklerin global ekonomide yeni riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini ifade eden Akten, ABD seçimlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'de Trump yönetiminin izleyeceği politikalar 2025'te küresel ekonomideki dinamiklerde oldukça belirleyici olacak. Trump'ın uygulamak istediği maliye politikası enflasyon görünümünü etkileyecek. Bu durumda özellikle 2025'in ikinci yarısında, ABD Merkez Bankasının para politikasında gevşeme için daha temkinli olma ihtimali var. Avrupa'da ise ekonomik aktivitedeki yavaş seyir, Avrupa Merkez Bankasının parasal genişleme konusunda daha rahat hareket edebileceğini gösteriyor. Trump sonrası ABD’nin, başta Çin olmak üzere pek çok ülkeye yüksek ithalat tarifeleri uygulama ihtimali küresel ticaret bakımından en önemli gündem konusu. Olası korumacı politikaların boyutu ve diğer ülkelerin bu adımlar sonrası alabileceği aksiyonlar belirsizliğini korusa da önümüzdeki dönem için daha zayıf bir küresel büyüme endişesinin arttığını söyleyebiliriz."

Akten, ekonominin 2024'te yaklaşık yüzde 3, 2025'te ise yüzde 2,5 büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti.

"YIL SONUNDA ÖLÇÜLÜ BİR FAİZ İNDİRİMİ DESTEKLENİYOR"

Akten, 2025'in büyüme kompozisyonunda yatırımın 2024'e göre artmasını beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek yabancı fon girişleri gerekse de yerleşiklerin ters dolarizasyonu sayesinde Türk lirasında daha dengeli bir görünüm oluştu. Enflasyonda ise beklentilerdeki yüksek seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam etse de reel kurdaki değerlenme ve talepte bir miktar normalleşmeyle enflasyon trendi gerilemeye başladı. Bütün bu olumlu görünümde, bankacılık sektörü için de en kilit nokta elbette enflasyonun kontrol altına alınması ve buna paralel para politikasının seyri olacak.

Enflasyon görünümündeki kısmi iyileşme, yıl sonunda ölçülü bir faiz indirimini destekliyor. Faiz indirimlerinin önümüzdeki yıl kademeli olarak devam etmesini ve proaktif şekilde enflasyon görünümüne bağlı olarak yönetilmesini bekliyoruz. Gelecek yıl faiz indirimlerinin akran ülkelere kıyasla makul seviyede reel faizi sağlayarak, TL varlıklara olan talebi desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz."