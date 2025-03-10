Garanti geçiş ödemesi tuttu yine de fark ödendi

Ekonomi Servisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nde verilen araç garantisi sayısı tutmuş olmasına rağmen Hazineden görevli şirkete fiyat farkı adı altında milyarlarca lira ödeme yaptığını ortaya çıkardıklarını belirtti.

AKP’nin övünç kaynağı olarak gösterdiği yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Avrasya Tüneli projesi kapsamında fiyat farkı adı altında Hazinenin görevli şirkete 3 milyar 294 milyon 173 bin 626 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. 2024 yılında tünelden geçen araç sayısının 27 milyon 714 bin 680 ile garanti olarak verilen sayı olan 25 milyon 888 bin 234’ten yüksek olduğunu belirten Yavuzyılmaz, buna rağmen şirkete ödeme yapıldığı bilgisini paylaştı.

Garanti geçiş sayısı tuttuğu halde bu fiyat farkının neden yapıldığını merak ettiklerini belirten Yavuzyılmaz, şunları yazdı: “AKP’nin yaptığı sözleşmeye göre başlangıçta yılda 1 kez yapılan bu ödeme şirketlerin talebiyle, döviz kurundaki artışlar gerekçe gösterilerek yılda 4 kez ödenmeye başlandı.