Garantör Üniversite Ne Demek? Garantör Üniversiteler Paralı mı? 2026 Garantör Üniversiteler Listesi

Son dönemde vakıf üniversiteleriyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından “Garantör üniversite ne demek?”, “Garantör üniversiteler ücretli mi?” ve “Öğrenciler hangi üniversitelere yerleştirilecek?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Özellikle İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan karar sonrası binlerce öğrenci, garantör üniversite sisteminin nasıl işlediğini öğrenmek için detaylı araştırma yapmaya başladı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) uyguladığı garantör üniversite sistemi, faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla oluşturulan önemli bir mekanizma olarak dikkat çekiyor. Peki garantör üniversite tam olarak ne anlama geliyor, öğrenciler ücret ödemeye devam edecek mi ve yerleştirme süreci nasıl işleyecek?

GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Garantör üniversite, faaliyet izni geçici olarak durdurulan veya tamamen kaldırılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmesi için belirlenen devlet üniversitesini ifade eder.

YÖK mevzuatına göre bir vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin durdurulması halinde öğrencilerin eğitim süreçleri devlet güvencesi altına alınır. Bu noktada devreye garantör üniversite sistemi girer.

Kuruluş aşamasında belirlenen devlet üniversitesi, faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitesindeki öğrencilerin eğitim sürecini devralır ve öğrencilerin akademik haklarını koruyarak eğitimlerine devam etmelerini sağlar.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN GARANTÖR ÜNİVERSİTESİ HANGİSİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından üniversitede eğitim gören öğrencilerin, garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimlerine devam edeceği açıklandı.

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Bazı durumlarda garantör üniversitenin kapasitesi tüm öğrencileri karşılamaya yeterli olmayabiliyor. Böyle bir durumda YÖK tarafından “üçüncü üniversite” sistemi devreye alınabiliyor.

Üçüncü üniversite, faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitesindeki öğrencilerin aktarılacağı ek devlet üniversitesini ifade ediyor.

Özellikle aynı anda birden fazla vakıf üniversitesinin kapanması veya öğrenci sayısının çok yüksek olması halinde üçüncü üniversite modeli uygulanabiliyor.

ÖĞRENCİLER NEYE GÖRE YERLEŞTİRİLİYOR?

Garantör üniversite sürecinde öğrencilerin yerleştirilmesi belirli kriterlere göre yapılıyor. Yerleştirme aşamasında öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki puanı dikkate alınıyor.

Yerleştirme Sürecinde Dikkate Alınan Kriterler

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki yerleştirme puanı

Tercih edilen programın taban puanı

Garantör üniversitenin kapasitesi

Programın eğitim dili

İlgili bölümün devlet üniversitesinde bulunup bulunmaması

Öğrencinin puanı tercih edilen programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yerleştirme yapılabiliyor.

Tercihlerden birine yerleşemeyen öğrenciler için ise puanına en yakın programlara yönlendirme uygulanıyor.

GARANTÖR ÜNİVERSİTELER ÜCRETLİ Mİ?

Garantör üniversite sistemiyle devlet üniversitesine geçen öğrenciler eğitim ücretini ödemeye devam ediyor.

YÖK düzenlemesine göre faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitesinin öğrencileri, eğitim öğretim ücretlerini garantör veya üçüncü üniversiteye ödüyor.

Eğitim Ücretleri Nasıl Belirleniyor?

Öğrencilerin ödeyeceği ücretler, kapatılan vakıf üniversitesindeki öğrenim ücreti üzerinden hesaplanıyor.

Bu ücretler her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılabiliyor. Ayrıca ödeme işlemleri peşin veya taksitli şekilde yapılabiliyor.

Peşin Ödeme Yapan Öğrenciler İçin Süreç

Eğitim ücretini daha önce peşin ödediğini belgeleyen öğrencilerden ek ücret talep edilmiyor.

Banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya POS cihazı çıktısı gibi belgeler ödeme kanıtı olarak kabul ediliyor.

BURSLU ÖĞRENCİLERİN HAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

ÖSYS ile burs kazanarak vakıf üniversitesine yerleşen öğrenciler için öğrenim ücretine ilişkin şartlar korunuyor.

Ancak burs dışında kalan yurt, yemek veya diğer sosyal desteklerin devam edip etmeyeceği konusunda karar yetkisi garantör veya üçüncü üniversiteye ait oluyor.

ÖĞRENCİLERİN DEVRİ NASIL YAPILIYOR?

Faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitesindeki öğrenciler, Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla garantör üniversiteye veya aynı ilde belirlenen üçüncü üniversiteye aktarılıyor.

Eğer öğrencinin kayıtlı olduğu program devlet üniversitesinde bulunmuyorsa, ilgili bölüm aynı eğitim diliyle devlet üniversitesinde açılabiliyor.

Yatay Geçiş Hakları Devam Ediyor mu?

Öğrencilerin yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci hakları korunuyor.

Ayrıca uluslararası ortak diploma programlarında eğitim gören öğrenciler de benzer programlara yönlendirilebiliyor.

2026 GARANTÖR ÜNİVERSİTELER SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

2026 yılında uygulanan garantör üniversite sistemi, öğrencilerin eğitim hayatında kesinti yaşamamasını amaçlıyor.

YÖK tarafından belirlenen devlet üniversiteleri, kapanan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin akademik süreçlerini devralıyor ve öğrencilerin hak kaybı yaşamaması için süreçleri yönetiyor.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması durumunda binlerce öğrencinin eğitim hayatı doğrudan etkilenebiliyor. Garantör üniversite modeli ise öğrencilerin eğitimine ara vermeden devam edebilmesini sağlayarak mağduriyet oluşmasının önüne geçiyor.

Bu sistem sayesinde öğrencilerin diplomaları, akademik hakları ve eğitim süreçleri devlet güvencesi altında korunuyor.

Garantör üniversite ne demek?

Faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitesindeki öğrencilerin eğitimine devam edeceği devlet üniversitesidir.

Garantör üniversiteler ücretli mi?

Evet. Öğrenciler eğitim ücretlerini garantör veya üçüncü üniversiteye ödemeye devam eder.

Garantör üniversite ücretleri nasıl hesaplanır?

Ücretler kapatılan vakıf üniversitesindeki öğrenim ücreti üzerinden belirlenir ve TÜFE oranında artırılabilir.

Üçüncü üniversite ne demek?

Garantör üniversitenin kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda öğrencilerin aktarılacağı ek devlet üniversitesidir.

Öğrenciler hangi kriterlere göre yerleştirilir?

Yerleştirme işlemlerinde öğrencinin kayıt yılı puanı ve tercih edilen programın taban puanı dikkate alınır.

Burslu öğrencilerin bursları devam eder mi?

Öğrenim ücretine ilişkin burs şartları korunur ancak yurt ve yemek gibi ek destekler için karar yetkisi garantör üniversiteye aittir.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri hangi üniversiteye geçecek?

Bilgi Üniversitesi öğrencileri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimlerine devam edecek.