Gardiyanlara sendika yok

Bilge Su YILDIRIM

Yurdun dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında çalışan infaz koruma çalışanları, 2 yıldır sendikalaşma mücadelesi veriyor.

Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği çatısı altında örgütlenen emekçilerin sendikalaşma talebi Yargıtay tarafından haklı bulunmuş olsa da yerel mahkeme 18 aydır sendikal faaliyetin önünü açan bir karar vermiyor, dernek başkanı Mustafa Balık ise sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmış halde.

Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Balık, yaşanan süreci BirGün’e anlattı.

Ülkede 85 bin cezaevi çalışanı olmasına karşın Kamu Görevlileri ve Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. Maddesinin birinci fıkrasının K bendi gereği sendikalaşamadıklarını söyleyen Balık, sendikal faaliyet yasağının kaldırılması talebiyle sürdürdükleri hukuki mücadeleyi şöyle aktardı: “Bahsedilen K bendi, askerler ve polis memurlarında sendikal faaliyeti yasaklayan bir madde. Bunun içine cezaevi çalışanları da dahil ediliyor. Ben şahsen bunun, Anayasaya aykırı olduğuna inandığım için 2 yıl önce Cezaevi Sendikası’nı kurdum. Yaklaşık 10 ay sonra bu sendika Ankara İş Mahkemesince kapatıldı, ben de itirazda bulundum. İtiraza Ankara Bölge İnfaz Kurumu’ndan cevap geldi. Cevap da şu oldu: ‘Silah kullanıyorsunuz.’ Oysa bu suç. Bir cezaevi çalışanı hiçbir koşulda cezaevine silah sokamaz. Ben de Yargıtay’a itirazda bulundum. 2 ay içinde dönüş geldi ve biz cezaevi çalışanlarının sendikalaşma talebini haklı bularak sendikal faaliyet yasağının Anayasanın 152’nci maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Bizim beklediğimiz kararın bozularak Yargıtay’ın verdiği hüküm doğrultusunda Ankara Bölge İnfaz Kurumu’ndan yeni bir karar çıkmasıydı. Ki bu süreç ortalama 5 ay sürüyormuş. 18 Aralık 2023’ten bu yana bekliyoruz, bize 18 aydır hiçbir karar tebliğ edilmedi. Durum, Yargıtay bile bize hak verdiği halde sürüncemede kaldı. Yalnızca 2-3 kişi hakkında çok basit kararlar bir solukta çıkıyor da 85 bin çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bir karar 2 yıla yakın süredir gözardı ediliyor.”

‘İFADE BİLE VEREMEDEN UZAKLAŞTIRILDIM’

Balık, baskı ve mobbinge uğradığını ifade etti. Önce hakkında 30’un üzerinde soruşturma açıldığını, ardından sürgün edildiğini, son olarak da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldığını aktaran Balık, “Hepsinin ardında yatan sebebin sendika kurmak için mücadele etmem olduğunu düşünüyorum” dedi. Balık, sürece dair şu ifadeleri kullandı: “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ‘Türkiye yargısı her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır’ değerlendirmesine ilişkin sosyal medyada bir cevap yazdım, dedim ki ‘Şahsi olarak düşüncem, FETÖ yargısından farksız.’ 45 gün sonra ikamet yerime 75 kilometre uzaklıktaki Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda yakalama emri çıkardı, bir gece nezarethanede kaldım. Gözaltına alındığım anda, aynı dakikada, daha savcıya ifade bile vermeden tarafıma şu tebliğ edildi: ‘Görevden uzaklaştırıldınız.’ Bu yıpratma, yıldırma çabasından başka bir şey değil. 11 günde hakkımda iddianame hazırlandı, Türk Ceza Kanunun 31. Maddesine göre ‘Yargıyı alenen aşağılama’ suçundan yargılanacağım."

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EMNİYET ÇALIŞANLARI DA AYNI SORUNDAN MUSTARİP

Polislerin sendikalı olma hakları da 2014 yılında benzer bir gerekçeyle engellenmişti. 2012 yılında kurulan Emniyet-Sen, İçişleri Bakanlığı’nın açtığı kapatma davası kapsamında Yargıtay tarafından kapatılmış, Emniyet-Sen’in genel başkanlığını yapan Faruk Sezer, karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. 13 Mayıs 2014’te çıkan Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Anayasa Mahkemesi, Sezer’in kanun hükmünün iptali yönündeki istemini reddetmişti.