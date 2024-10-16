Garip Dede Cemevi'ne saldırıp, Atatürk büstünü kırmıştı: Firari olduğu ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'ne dün M.D. adlı kişi tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Cemevine girip tahrik edici davranışlarda bulunan M.D., cemevi yaşam alanında sağa sola saldırıp Atatürk büstünü kırdı.

Cemevindeki yurttaşların müdahalesiyle yakalanan M.D., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

"BU İĞRENÇ SALDIRILARI KINIYORUZ"

Olaya ilişkin Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu ve Türkiye Alevi Federasyonu bir açıklama yaptı. Garip Dede Dergahı Cemevi'nin Alevi toplumunun inanç merkezi olduğu anımsatılan açıklamada, "O kapıdan giren hiç kimseye, inancı, milliyeti sorulmaz. Alevi misin Sünni misin diye sorulmaz. Garip Dede, garipleri, fakiri fukarayı, hoşgörü, barış ve sevgi ile tüm toplumu eşitlikçi dengede tutarak her canı mihman kabul eder" denildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bugün bilgisi, düşüncesi ve ideolojisi kirli olan bir şahıs Cemevimize gelmiş, ısrarla namaz kılmak, abdest almak istemiş kısacası bir takım tahrik edici hareketlerde bulunmuştur. Kirli fikirlerine bahane arayan bu karanlık zihniyetli şahısa, canlarımız tepki vermiş bunun üzerine bu şahıs daha da ileri giderek, Dergahımızın yaşam alanı içinde sağa sola saldırmış ve Atatürk büstüne zarar vermiştir. Bu iğrenç saldırıları kınıyoruz.

"BU SALDIRI PROVOKASYONDUR"

Alevi toplumunun düşünce, kanaat ve adaletin taşıyıcısı olan Cemevlerimizde sadece Aleviler Cem yapar, yeryüzündeki farklı farklı inançtaki insanların kendi ritüel ve ibadet şekillerini kendi inandıkları mekanlarda yapması samimiyettir diyoruz. Hiç kimse bir başkasına nasıl ibadet yapabileceğini dayatamaz. Kendisi gidip benim gibi ibadet edeceksiniz diye tehdit edemez. Kimsenin kendi inancını bize dayatmasına asla izin vermeyiz. Bu saldırı bir provakasyondur. Tüm canlarımızı bu konuda sağ duyuya çağırıyoruz."

UYUŞTURUCU VE TEHDİTTEN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.10. 2024, 16.50 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen Atatürk Büstü ne zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan kontrolde; bir şahsın Atatürk Büstü'ne zarar verdiği, büstün kırıldığı ve tahrip olduğu anlaşılmış, M.D.(26) isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; uyuşturucu madde kullanımı ve tehdit suçlarından kaydının olduğu ayrıca 13.10.2024 tarihinde Bursa ili Orhangazi ilçesinde meydana gelen "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan firar olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 5816 SKM suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 16.10.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."